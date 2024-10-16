Мессі назвав футболіста, який заслужив виграти "Золотий мʼяч-2024"
Форвард "Інтер Маямі" Ліонель Мессі вважає, що "Золотий мʼяч" заслужив виграти його партнер зі збірної Аргентини Лаутаро Мартінес
Заяву Ліонеля Мессі цитує журналіст Даніеле Марі.
"Лаутаро провів неймовірний рік, забив у фіналі Копа Америка, став найкращим бомбардиром турніру. Він заслуговує на Золотий м’яч більше, ніж будь-хто інший", - сказав Мессі.
Аргентинець Лаутаро Мартінес у 2024 році, окрім перемоги на Копа Америка, також став чемпіоном Італії з міланським "Інтером" і найкращим бомбардиром в Серії А. У минулому сезоні форвард провів 44 матчі, забив 27 мʼячів і віддав 7 асистів.
Повний список номінантів на ЗМ
Варто відзначити, що у списку претендентів на "Золотий мʼяч" немає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Вперше з 2003 року хтось з них не бореться за звання найкращого футболіста року.
Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться в Парижі 28 жовтня. У списку претендентів на нагороду присутній Артем Довбик. Він перший українець з часів Андрія Шевченка, хто побореться за ЗМ.
На вечорі в Парижі також будуть вручені інші нагороди. Зокрема, Андрій Лунін номінований на нагороду найкращого голкіпера світу.
Фото: France Football
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