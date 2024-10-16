Мессі назвав футболіста, який заслужив виграти "Золотий мʼяч-2024"

Заяву Ліонеля Мессі цитує журналіст Даніеле Марі.

"Лаутаро провів неймовірний рік, забив у фіналі Копа Америка, став найкращим бомбардиром турніру. Він заслуговує на Золотий м’яч більше, ніж будь-хто інший", - сказав Мессі.

Аргентинець Лаутаро Мартінес у 2024 році, окрім перемоги на Копа Америка, також став чемпіоном Італії з міланським "Інтером" і найкращим бомбардиром в Серії А. У минулому сезоні форвард провів 44 матчі, забив 27 мʼячів і віддав 7 асистів.

Повний список номінантів на ЗМ

Варто відзначити, що у списку претендентів на "Золотий мʼяч" немає Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі. Вперше з 2003 року хтось з них не бореться за звання найкращого футболіста року.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться в Парижі 28 жовтня. У списку претендентів на нагороду присутній Артем Довбик. Він перший українець з часів Андрія Шевченка, хто побореться за ЗМ.

На вечорі в Парижі також будуть вручені інші нагороди. Зокрема, Андрій Лунін номінований на нагороду найкращого голкіпера світу.

Фото: France Football