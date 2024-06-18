"Ми маємо 2 фінали": футболіст збірної України перепросив за провальний старт на Євро-2024
Атакувальний півзахисник збірної України Георгій Судаков перепросив за розгромну поразку від Румунії на Євро-2024
Про це Георгій Судаков написав у Instagram.
"Хочу вибачитись перед вболівальниками за такий результат і таку гру. Але треба підняти голову, ми маємо 2 фінали. Все залежить тільки від нас. Це ще не кінець", - йдеться у дописі футболіста збірної України.
WhoScored нагородив Георгія Судакова оцінкою 6,0 за матч збірної України проти Румунії (0:3).
У 2-му турі Євро-2024 21 червня словаки зіграють з українцями, а бельгійці 22 червня зустрічатимуться з румунами.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
Фото: uefa.com
- 17 червня у Мюнхені збірна України у 1-му турі Євро-2024 програла Румунії з рахунком 0:3.
- В іншому матчі групи E Словаччина несподівано переграла Бельгію.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав поразку від Румунії на Євро-2024 несподіваною та закликав зосередитися на грі зі Словаччиною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 40.99
- EUR Купівля 43.37Продаж 44.17
- Актуальне
- Важливе