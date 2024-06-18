"Ми маємо 2 фінали": футболіст збірної України перепросив за провальний старт на Євро-2024

Про це Георгій Судаков написав у Instagram.

"Хочу вибачитись перед вболівальниками за такий результат і таку гру. Але треба підняти голову, ми маємо 2 фінали. Все залежить тільки від нас. Це ще не кінець", - йдеться у дописі футболіста збірної України.

WhoScored нагородив Георгія Судакова оцінкою 6,0 за матч збірної України проти Румунії (0:3).

У 2-му турі Євро-2024 21 червня словаки зіграють з українцями, а бельгійці 22 червня зустрічатимуться з румунами.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Фото: uefa.com