Миколенко пропустить прем'єрний матч на Євро-2024: збірна України оголосила заявку на гру проти Румунії
Збірна України з футболу оголосила заявку на матч групового раунду Євро-2024 з Румунією, який відбудеться в понеділок, 17 червня
Про це повідомляє УАФ.
Заявка збірної: (за номерами).
1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.
Попри те, що на гру заявлений Віталій Миколенко, тренер збірної Сергій Ребров напередодні повідомив, що через травму Миколенко точно не візьме участі в цій зустрічі.
"Його травма не загоюється за один-два дні, він точно не зіграє завтра. Ми бачимо, як він працює, і будемо сподіватися, що він повернеться якнайшвидше. У нашій команді є 26 гравців, і ми повинні розуміти, що хтось може травмуватися", - сказав Ребров.
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Україна розпочинає виступи на Євро-2024 у понеділок, 17 червня, у Мюнхені. Еспресо.TV проведе текстову онлайн трансляцію матчу Румунія - Україна.
- У понеділок, 17 червня, будуть зіграні три матчі групового раунду Євро-2024: Румунія - Україна, Бельгія - Словаччина та Австрія - Франція
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