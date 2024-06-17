Миколенко пропустить прем'єрний матч на Євро-2024: збірна України оголосила заявку на гру проти Румунії

Про це повідомляє УАФ.

Заявка збірної: (за номерами).

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Олександр Сваток, 4. Максим Таловєров, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Георгій Судаков, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Володимир Бражко, 19. Микола Шапаренко, 20. Олександр Зубков, 21. Валерій Бондар, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін, 24. Олександр Тимчик, 25. Владислав Ванат, 26. Богдан Михайліченко.

Попри те, що на гру заявлений Віталій Миколенко, тренер збірної Сергій Ребров напередодні повідомив, що через травму Миколенко точно не візьме участі в цій зустрічі.

"Його травма не загоюється за один-два дні, він точно не зіграє завтра. Ми бачимо, як він працює, і будемо сподіватися, що він повернеться якнайшвидше. У нашій команді є 26 гравців, і ми повинні розуміти, що хтось може травмуватися", - сказав Ребров.

Читайте також: Легко точно не буде: з ким збірна України зіграє на Євро-2024

Україна розпочинає виступи на Євро-2024 у понеділок, 17 червня, у Мюнхені. Еспресо.TV проведе текстову онлайн трансляцію матчу Румунія - Україна.