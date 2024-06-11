Молдова - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
У вівторок, 11 червня, збірна України зіграє у Кишиневі з Молдовою заключну контрольну зустріч перед стартом на Євро-2024
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра Молдова - Україна відбудеться в Кишиневі на стадіоні "Зімбру" та розпочнеться о 19:00. Наживо її за передплатою покаже Megogo. Безплатно матч можна переглянути на регіональних телеканалах Суспільного в етері цифрового мовлення T2 та кабельних мережах (окрім платформ OTT).
Товариський матч
Молдова - Україна
11 червня
Кишинів, стадіон "Зімбру"
Початок - 19:00
Пряма трансляція на Megogo та регіональних телеканалах Суспільного
Підготовка до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию 0:0 з Німеччиною. 7 червня команда Сергія Реброва у Варшаві програла Польщі 1:3. Після матчу з поляками наша національна команда оприлюднила остаточну заявку на чемпіонат Європи - 2024.
12 червня після гри з Молдовою збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 - німецького міста Вісбаден.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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