Євро-2024: Ребров оголосив фінальну заявку збірної України
Головний тренер Сергій Ребров назвав остаточну заявку збірної України з футболу на чемпіонат Європи-2024
Про це повідомляє УАФ.
Заявку оголосили після товариського матчу з Польщею, який збірна програла з рахунком - 1:3.
Склад збірної України на Євро-2024
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).
Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
Підготовка до Євро-2024
3 червня збірна України у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною. 7 червня програла Польщі. 11 червня у Кишиневі українці зустрінуться з Молдовою. Наступного дня збірна України полетить до місця постійної дислокації на Євро-2024 - Вісбадена.
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