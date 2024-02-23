"Можемо тільки пишатися": тренер "Шахтаря" прокоментував виліт з ЛЄ та підсумував єврокубковий сезон
Головний тренер донецького "Шахтаря" Марино Пушич на пресконференції після вильоту з Ліги Європи заявив, що українською командою можна пишатись
Про це повідомляє "Трибуна".
Ввечері четверга, 22 лютого, "Шахтар" поступився французькому "Марселю" у повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:3). Для українців єврокубковий сезон завершився.
"Коли у грі не відбувається нічого особливого, ми готуємо заміни на кінцівку матчу. Але потім ми пропустили гол з нічого. Справа не в замінах, а в мені. Тоді ми захотіли залучити додаткових гравців, щоб повернутися в гру, але дуже скоро після цього ми пропустили третій гол. Ми хотіли продовжити виступи в єврокубках, але тепер повинні зосередитися на чемпіонаті України та Кубку", - заявив Марино Пушич.
За словами головного тренера, "Шахтарю" можна пишатись цим єврокубковим сезоном.
"Якщо підсумувати цю єврокубкову кампанію, то ми можемо тільки пишатися. Я можу пишатися своєю командою. Я дуже пишаюся гравцями та людьми, які дуже старанно працюють у клубі. Ми побачили свій рівень гри, намагатимемося прогресувати в майбутньому", - сказав Пушич.
У груповому етапі Ліги чемпіонів "Шахтар" фінішував на третій позиції. Українці поступились "Порту" та іспанській "Барселоні", але випередили бельгійський "Антверпен". Завдяки цьому результату "гірники" і потрапили до ЛЄ.
- Українська Прем'єр-ліга втратила одну команду в єврокубковій квоті на сезон 2025/26.
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