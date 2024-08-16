Мудрик і компанія дізнались суперника "Челсі" в Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт Ліги конференцій.

У 3-му раунді відбору Ліги Європи швейцарський "Серветт" поступився португальській "Бразі" (0:0, 1:2) та вилетів у Лігу конференцій. Тепер на команду чекає протистояння з "Челсі", у якому виступає Михайло Мудрик.

Матчі відбудуться 22 та 29 серпня. Переможець зіграє в основному турнірі Ліги конференцій, а переможений - залишить єврокубки.