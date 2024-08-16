Мудрик і компанія дізнались суперника "Челсі" в Лізі конференцій
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги конференцій лондонський "Челсі" гратиме проти швейцарського "Серветта"
Про це повідомляє офіційний сайт Ліги конференцій.
У 3-му раунді відбору Ліги Європи швейцарський "Серветт" поступився португальській "Бразі" (0:0, 1:2) та вилетів у Лігу конференцій. Тепер на команду чекає протистояння з "Челсі", у якому виступає Михайло Мудрик.
Матчі відбудуться 22 та 29 серпня. Переможець зіграє в основному турнірі Ліги конференцій, а переможений - залишить єврокубки.
- Україну на цій стадії представить "Кривбас", який зустрінеться з іспанським "Реал Бетисом".
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