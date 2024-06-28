Мудрик накинувся на журналістів та фанів через інсайд про його травму

Гравець написав відповідний коментар у пабліку ФУТБОЛ УКРАЇНИ в Instagram.

За його словами, розповсюджена там інформація сайту "Чемпіон" про те, що напередодні вирішальної гри групового раунду Євро-2024 проти Бельгії він травмувався у тренажерному залі, не відповідає дійсності. При цьому Мудрик вставив емодзі клоуна та не стримував себе у виразах.

"Дуже шкода що в нас люди тільки й шукають привід, щоб заср..и. Доречніше дізнатися спочатку правду з перших вуст, а потім засир..и. Травма була отримана на 80-й хвилині проти Словаччини. Тут навіть не про критику мова, а про те, якийсь даун вкине, і йому одразу вірять, і так не один раз вже. Друзі, вірте лише фактам, а не маячні, яку розповсюджують для збирання переглядів", – написав у коментарі до публікації Мудрик.

23-річний футболіст зіграв на Євро-2024 у двох матчах проти Румунії (0:3) та Словаччини (2:1). Гру з Бельгією (0:0) він пропустив через пошкодження.

Фото: instagram

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.