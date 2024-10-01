Мудрик за рік подешевшав на 20 млн євро, Зінченко на 7 млн євро, - Transfermarkt
Українські футболісти Михайло Мудрик і Олександр Зінченко продовжують втрачати у своїй трансферній вартості
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на нові дані німецького порталу Transfermarkt.
У вівторок, 1 жовтня, авторитетний статистичний ресурс опублікував оновлену інформацію стосовно цін на футболістів, які виступають в АПЛ.
Україну в АПЛ презентують одразу 5 гравців. Вартість захисник "Борнмута" Іллі Забарного зросла на 4 млн євро, а півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк, який раніше коштував 5 млн, відтепер вартує 10 млн.
А от чи не головні зірки нашого футболу суттєво втратили у ціні: вінгер "Челсі" Михайло Мудрик, який ще рік тому коштував 50 млн, тепер оцінюється у 30 млн, а Олександр Зінченко ("Арсенал) за рік подешевшав на 7 млн євро - зі 42 до 35 млн.
Незмінною залишилась ціна українського оборонця "Евертона" Віталія Миколенка - 28 млн євро.
Топ-10 найдорожчих футболістів України (станом на 1 жовтня 2024 року)
Фото: Transfermarkt
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