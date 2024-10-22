На матч "Динамо" у Лізі Європи розпродали майже 60 тис. квитків

Про це повідомляє Il Romanista.

Станом на вівторок, 22 жовтня, на поєдинок 3-го туру Ліги Європи між київським "Динамо" та італійською "Ромою" вже продали 58,8 тис. квитків.

Матч "Рома" - "Динамо" відбудеться у четвер, 24 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Максимальна кількість, яку може вмістити "Стадіо Олімпіко", - 72,7 тис.

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли німецькому "Гоффенгайму" (0:2).

Після 2-го туру "Динамо" займає у турнірній таблиці 35 позицію. Нижче лише турецький "Бешикташ".

У наступних матчах "Динамо" також зустрінеться з "Ференцварошем", "Реал Сосьєдадом", "Галатасараєм", "Вікторією" Плзень" та РФШ.