Найкращий футбольний клуб другої ліги через мобілізацію знімає команду з чемпіонату України
Директор "Дружби" з Київської області Ігор Дегтяренко підтвердив, що клуб знімає команду зі змагань на наступний сезон
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Ігоря Дегтяренка, "Дружба" не гратиме у наступному сезоні через закон про мобілізацію.
"З липня місяця людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись. Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна", - йдеться у заяві директора "Дружби".
Представники "Дружби" попросили, щоб за клубом з Київщини закріпили на рік місце в ПФЛ.
"Хоча б у другій лізі. В першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль. Зараз і в інших клубах таке почнеться, це 100%, коли прийде липень. Ви ж розумієте, що не всі футболісти хочуть йти у військкомати. А ми не можемо їх змусити, хоча у нас всі підлягають мобілізації. Що я буду робити з цим? Ми ж не можемо їм зробити відтермінування мобілізації, в нас нема таких важелів. Нас не можуть забронювати. От тільки через це знімаємось", - каже Дегтяренко.
Водночас клуб продовжить функціонувати.
"Будемо допомагати діткам, у нас є договір. Наші дітки їздять в Кагарлик на тренування. ЗСУ, звісно, продовжимо допомагати", - йдеться у повідомленні.
- В сезоні 2023/24 "Дружба", яка представляє село Мирівка (Київщина) виграла другу лігу та вийшла в першу.
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