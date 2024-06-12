Найкращий футбольний клуб другої ліги через мобілізацію знімає команду з чемпіонату України

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Ігоря Дегтяренка, "Дружба" не гратиме у наступному сезоні через закон про мобілізацію.

"З липня місяця людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись. Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна", - йдеться у заяві директора "Дружби".

Представники "Дружби" попросили, щоб за клубом з Київщини закріпили на рік місце в ПФЛ.

"Хоча б у другій лізі. В першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль. Зараз і в інших клубах таке почнеться, це 100%, коли прийде липень. Ви ж розумієте, що не всі футболісти хочуть йти у військкомати. А ми не можемо їх змусити, хоча у нас всі підлягають мобілізації. Що я буду робити з цим? Ми ж не можемо їм зробити відтермінування мобілізації, в нас нема таких важелів. Нас не можуть забронювати. От тільки через це знімаємось", - каже Дегтяренко.

Водночас клуб продовжить функціонувати.

"Будемо допомагати діткам, у нас є договір. Наші дітки їздять в Кагарлик на тренування. ЗСУ, звісно, продовжимо допомагати", - йдеться у повідомленні.