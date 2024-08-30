"Немає слабких опонентів": тренер "Шахтаря" відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

За словами Маріно Пушича, у Лізі чемпіонів немає слабких суперників. Тренер також відмовився виділяти когось з команд, які зіграють проти "Шахтаря".

"Я дійсно пишаюся тим, що ми досягли цього рівня, що матимемо змогу показати себе й перевірити власні сили в такому турнірі. У будь-якому разі для нас це чудова можливість, аби заявити про себе як про сильну команду на весь світ. Якщо озиратися на минулий сезон, то в нас чудові спогади від торішньої кампанії в ЛЧ, тому ми з нетерпінням очікуємо на початок нового сезону, на можливість грати з найкращими командами світу, показувати свою силу і, звичайно ж, представляти країну та демонструвати те, на що ми здатні, що ми й робили минулого сезону", - йдеться у заяві головного тренера "Шахтаря".

Новий сезон Ліги чемпіонів стартує вже 17 вересня.

Оновлений формат Ліги чемпіонів

В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.