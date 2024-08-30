"Немає слабких опонентів": тренер "Шахтаря" відреагував на жеребкування Ліги чемпіонів
Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич оцінив результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Цього сезону Ліга чемпіонів пройде за новим форматом. На "Шахтар" чекає 8 матчів. У суперниках: "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".
За словами Маріно Пушича, у Лізі чемпіонів немає слабких суперників. Тренер також відмовився виділяти когось з команд, які зіграють проти "Шахтаря".
"Я дійсно пишаюся тим, що ми досягли цього рівня, що матимемо змогу показати себе й перевірити власні сили в такому турнірі. У будь-якому разі для нас це чудова можливість, аби заявити про себе як про сильну команду на весь світ. Якщо озиратися на минулий сезон, то в нас чудові спогади від торішньої кампанії в ЛЧ, тому ми з нетерпінням очікуємо на початок нового сезону, на можливість грати з найкращими командами світу, показувати свою силу і, звичайно ж, представляти країну та демонструвати те, на що ми здатні, що ми й робили минулого сезону", - йдеться у заяві головного тренера "Шахтаря".
Новий сезон Ліги чемпіонів стартує вже 17 вересня.
Оновлений формат Ліги чемпіонів
В основному раунді Ліги чемпіонів, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
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