Нідерланди розтрощили Румунію та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Мюнхені Нідерланди вийшли вперед на 20-й хвилині - забив Коді Гакпо. В середині другого тайму він був близький, аби зробити дубль, проте гол після відеоперегляду скасували через офсайд.

На 83-й хвилині Гакпо відзначився результативною передачею на Доніелла Маленка. У компенсований час він забив вдруге та встановив остаточний рахунок. Нідерланди переграли Румунію з рахунком 3:0 та вийшли до наступного раунду плей-офф.

У 1/4 фіналу вони 6 липня у Берліні зіграють з переможцем пари Австрія - Туреччина, які розпочнуть свою гру сьогодні о 22:00.

У інших чвертьфіналах зустрінуться Іспанія - Німеччина, Португалія - Франція та Англія Швейцарія.

Румунія була останнім із суперників збірної України по групі на Євро-2024. Раніше Словаччину в овертаймі вибила Англія (1:2), а Франція здолала Бельгію (1:0).

Євро-2024

1/8 фіналу

2 липня

Румунія - Нідерланди 0:3

Гол: Гапко, 20, Мален, 83, 90+3

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.