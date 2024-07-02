Нідерланди розтрощили Румунію та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024
У вівторок, 2 липня, збірна Нідерландів переграла Румунію та вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Мюнхені Нідерланди вийшли вперед на 20-й хвилині - забив Коді Гакпо. В середині другого тайму він був близький, аби зробити дубль, проте гол після відеоперегляду скасували через офсайд.
На 83-й хвилині Гакпо відзначився результативною передачею на Доніелла Маленка. У компенсований час він забив вдруге та встановив остаточний рахунок. Нідерланди переграли Румунію з рахунком 3:0 та вийшли до наступного раунду плей-офф.
У 1/4 фіналу вони 6 липня у Берліні зіграють з переможцем пари Австрія - Туреччина, які розпочнуть свою гру сьогодні о 22:00.
У інших чвертьфіналах зустрінуться Іспанія - Німеччина, Португалія - Франція та Англія Швейцарія.
Румунія була останнім із суперників збірної України по групі на Євро-2024. Раніше Словаччину в овертаймі вибила Англія (1:2), а Франція здолала Бельгію (1:0).
Євро-2024
1/8 фіналу
2 липня
Румунія - Нідерланди 0:3
Гол: Гапко, 20, Мален, 83, 90+3
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.
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