Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
У понеділок, 22 вересня, у Парижі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішої індивідуальної нагороди світового футболу - "Золотого м'яча": його володарем став француз Усман Дембеле
Про це пишуть на сторінці "Золотого м'яча" у X.
На "Золотий м'яч - 2025" серед чоловіків претендували 30 футболістів.
Джанлуїджі Доннарума, Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі - ПСЖ, Франція), Алексіс Макаллістер, Мохаммед Салах, Вірджіл ван Дейк (усі – "Ліверпуль", Англія), Флоріан Вірц ("Баєр", Німеччина/"Ліверпуль"), Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (усі - "Реал", Іспанія), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль, Роберт Левандовські (усі - "Барселона", Іспанія), Віктор Дьокереш, Деклан Райс (обидва - "Арсенал", Англія), Гаррі Кейн, Майкл Олісе (обидва - "Баварія", Німеччина), Дензел Думфріс, Лаутаро Мартінес (обидва - "Інтер", Італія), Серу Гірассі ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Коул Палмер ("Челсі", Англія) та Скотт Мактоміней ("Наполі", Італія).
Також у Парижі визначилися переможці в інших номінаціях:
"Золотий м’яч" серед жінок – Айтана Бонматі.
Трофей Копа - найкращий молодий футболіст та футболістка: 18-річний гравець каталонської "Барселони" Ламін Ямаль та 19-річна іспанка Вікі Лопес з "Барселони".
Трофей Яшина - найкращий воротар серед чоловіків і жінок: воротар клубу "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма та Ганна Гемптон із англійського клубу "Астон Вілла".
Трофей Герда Мюллера - найкращий бомбардир у клубах та збірних: шведський футболіст Віктор Дьокереш.
Трофей Йохана Кройффа - найкращий тренер у чоловічому та жіночому футболі: наставник ПСЖ Луїс Енріке й тренерка збірної Англії Саріна Вігман.
Найкращий клуб серед чоловіків та жінок – французький ПСЖ серед чоловіків та лондонський Арсенал серед жінок.
- У 2024 році володарем "Золотого м'яча" став півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родрі.
