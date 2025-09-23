Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле

Про це пишуть на сторінці "Золотого м'яча" у X .

Ousmane Dembélé is the 2025 Ballon d'Or Winner pic.twitter.com/b2qvwNztOs — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

На "Золотий м'яч - 2025" серед чоловіків претендували 30 футболістів.

Джанлуїджі Доннарума, Нуну Мендеш, Ашраф Хакімі, Жоау Невеш, Фабіан Руїс, Вітінья, Хвіча Кварацхелія, Усман Дембеле, Дезіре Дуе (усі - ПСЖ, Франція), Алексіс Макаллістер, Мохаммед Салах, Вірджіл ван Дейк (усі – "Ліверпуль", Англія), Флоріан Вірц ("Баєр", Німеччина/"Ліверпуль"), Джуд Беллінгем, Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор (усі - "Реал", Іспанія), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль, Роберт Левандовські (усі - "Барселона", Іспанія), Віктор Дьокереш, Деклан Райс (обидва - "Арсенал", Англія), Гаррі Кейн, Майкл Олісе (обидва - "Баварія", Німеччина), Дензел Думфріс, Лаутаро Мартінес (обидва - "Інтер", Італія), Серу Гірассі ("Боруссія" Дортмунд, Німеччина), Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті"), Коул Палмер ("Челсі", Англія) та Скотт Мактоміней ("Наполі", Італія).

Також у Парижі визначилися переможці в інших номінаціях:

"Золотий м’яч" серед жінок – Айтана Бонматі.

Трофей Копа - найкращий молодий футболіст та футболістка: 18-річний гравець каталонської "Барселони" Ламін Ямаль та 19-річна іспанка Вікі Лопес з "Барселони".

Трофей Яшина - найкращий воротар серед чоловіків і жінок: воротар клубу "Манчестер Сіті" Джанлуїджі Доннарумма та Ганна Гемптон із англійського клубу "Астон Вілла".

Трофей Герда Мюллера - найкращий бомбардир у клубах та збірних: шведський футболіст Віктор Дьокереш.

Трофей Йохана Кройффа - найкращий тренер у чоловічому та жіночому футболі: наставник ПСЖ Луїс Енріке й тренерка збірної Англії Саріна Вігман.

Найкращий клуб серед чоловіків та жінок – французький ПСЖ серед чоловіків та лондонський Арсенал серед жінок.