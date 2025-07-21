"Олександрія" та "Полісся" дізналися ймовірних суперників у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Потенційних суперників у третьому кваліфікаційному раунді отримали українські клуби "Олександрія" й "Полісся", які стартують з другого раунду. "Олександрія" в другому раунді зіграє з сербським "Партизаном", а "Полісся" зустрінеться з клубом "Санта Колома" з Андорри (матчі відбудуться 24 та 31 липня).

У разі проходження в третьому раунді кваліфікації "Олександрія" зустрінеться з переможцем пари "Мідтьюлланд" (Данія) – "Хіберніан" (Шотландія), а "Полісся" зіграє з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) – "Марібор" (Словенія).

У разі поразки від "Бешикташа" в другому раунді кваліфікації Ліги Європи український "Шахтар" автоматично потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. За такого розкладу "гірники" зустрінуться з переможцем пари "Сент Патрікс" (Ірландія) – "Нимме Калью" (Естонія).

Третій раунд кваліфікації Ліги конференцій

"Олександрія" (Україна)/"Партизан" (Сербія) – "Мідтьюлланд" (Данія)/"Хіберніан" (Шотландія)

"Полісся" (Україна)/"Санта Колома" (Андорра) – "Пакш" (Угорщина)/"Марібор" (Словенія)

"Сент Патрікс" (Ірландія)/"Нимме Калью" (Естонія) – "Бешикташ" (Туреччина)/«Шахтар» (Україна)

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 7 та 14 серпня. Переможці пар пройдуть до раунду плей-оф, а команди, які програють, завершать виступи у єврокубках.