Перший український футболіст в історії клубу: Ілля Забарний офіційно став гравцем "ПСЖ"

Про це йдеться на сайті футбольного клубу "ПСЖ".

"Ми раді продовжити посилення нашого складу підписанням Іллі Забарного. Ілля — талановитий міжнародний гравець і чудовий професіонал. Він зробить значний внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі в "Парі Сен-Жермен", - прокоментував перехід футболіста президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі.

Забарний зазначив, що щасливий приєднатися до "ПСЖ" і вже чекає на перший матч у новій команді.

"Я дуже щасливий приєднатися до "ПСЖ", найкращого клубу у світі, з найкращим проєктом. Я тут, щоб віддати все, що маю, на полі, і з нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками", - сказав він.

Вказано, що Забарний носитиме футболку з номером 6, він є першим українським гравцем в історії клубу. Контракт футболіста розрахований на 5 сезонів і триватиме до літа 2030 року.

