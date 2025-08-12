Перший український футболіст в історії клубу: Ілля Забарний офіційно став гравцем "ПСЖ"
Захисник Ілля Забарний у вівторок, 12 серпня, офіційно перейшов з "Борнмута" до французького "ПСЖ": він став першим українським гравцем в історії клубу
Про це йдеться на сайті футбольного клубу "ПСЖ".
"Ми раді продовжити посилення нашого складу підписанням Іллі Забарного. Ілля — талановитий міжнародний гравець і чудовий професіонал. Він зробить значний внесок у все, що ми будуємо в довгостроковій перспективі в "Парі Сен-Жермен", - прокоментував перехід футболіста президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі.
Забарний зазначив, що щасливий приєднатися до "ПСЖ" і вже чекає на перший матч у новій команді.
"Я дуже щасливий приєднатися до "ПСЖ", найкращого клубу у світі, з найкращим проєктом. Я тут, щоб віддати все, що маю, на полі, і з нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками", - сказав він.
Вказано, що Забарний носитиме футболку з номером 6, він є першим українським гравцем в історії клубу. Контракт футболіста розрахований на 5 сезонів і триватиме до літа 2030 року.
- Раніше повідомлялося, що головною проблемою для трансферу Іллі Забарного у ПСЖ є російський воротар Матвій Сафонов, який грає за французів. Проте парижани заявили, що готові позбутись представника країни-агресора заради переходу українця.
