"Почнемо збирати про них дані": суперник збірної України на Євро відреагував на успіх команди Реброва

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

"Я не фанат прогнозів, але я був упевнений, що в України є чудовий шанс вийти на Євро. У них хороша команда з дуже хорошими футболістами, які чудово грають у своїх клубах. Безумовно, якщо останнім часом ми багато уваги приділяли Словаччині та Бельгії, то зараз почнемо збирати дані і про Україну. Ми постараємося вивчити їх якомога краще, щоб ухвалити правильні рішення перед очним протистоянням", - сказав головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.