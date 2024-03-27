"Почнемо збирати про них дані": суперник збірної України на Євро відреагував на успіх команди Реброва
Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску з повагою оцінив гру національної команди України
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
"Я не фанат прогнозів, але я був упевнений, що в України є чудовий шанс вийти на Євро. У них хороша команда з дуже хорошими футболістами, які чудово грають у своїх клубах. Безумовно, якщо останнім часом ми багато уваги приділяли Словаччині та Бельгії, то зараз почнемо збирати дані і про Україну. Ми постараємося вивчити їх якомога краще, щоб ухвалити правильні рішення перед очним протистоянням", - сказав головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску.
Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.
Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.
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У півфіналі плей-офф кваліфікації Україна 21 березня обіграла в гостях Боснію і Герцеговину (2:1). А 26 березня у фіналі відбору у Вроцлаві команда Реброва перемогла Ісландію 2:1 та вийшла на Євро-2024.
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