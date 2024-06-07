Польща - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра Польща - Україна відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві та розпочнеться о 21:45. Наживо її покажуть Megogo за передплатою та регіональні канали Суспільного у T2 та кабельних мережах безплатно. На ОТТ-платформах трансляція буде недоступна.

Україна на Євро-2024 зіграє в одній групі з Румунією, Словаччиною та Бельгією. Суперниками Польщі будуть Нідерланди, Австрія та Франція.

Товариський матч

Польща - Україна

7 червня

Варшава, Національний стадіон

Початок - 21:45

Пряма трансляція на Megogo та регіональних каналах Суспільного

Розклад матчів збірної України на Євро-2024

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести найкращих збірних, які посядуть треті позиції.

Євро-2024 відбуватиметься з 14 червня до 14 липня в Німеччині.