Португалія по пенальті перемогла Словенію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Франкфурті команди не забили голів у основний час і матч перейшов у овертайм. У додатковий час Діогу Жота заробив для фаворитів пенальті. Проте, одинадцятиметровий на 105-й хвилині не зміг реалізувати Кріштіану Роналду - м'яч відбив голкіпер Словенії Ян Облак.

Словенія також на 115-й хвилині змарнувала шанс вирвати перемогу - Беньямін Шешко вийшов сам на сам, однак португальців неймовірним сейвом врятував воротар Діогу Кошта.

Переможець визначався у серії післяматчевих пенальті. Їх краще пробила Португалія. Героєм зустрічі став Діогу Кошта, який відбив одинадцятиметрові від Йосіпа Ілічіча, Юре Балковеца та Беньяміна Вербіча. За Португалію забили Кріштіану Роналду, Бруну Фернандеш та Бернарду Сілва.

У чвертьфіналі португальці 5 липня у Гамбурзі зустрінуться з Францією.

Євро-2024

1/8 фіналу

1 липня

Португалія - Словенія 3:0 по пен. (0:0, 0:0 дод. час)

Нереалізований пенальті: Кріштіану Роналду, 105 (Португалія)

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.