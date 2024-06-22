Португалія розгромила Туреччину та вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився розгромною перемогою збірної Португалії над Туреччиною з рахунком 3:0. У ворота турків забили Бернарду Сілва та Бруно Фернандеш, автоголом відзначився Самет Акайдин.

Португалія з 6 балами після 2 турів захопила лідерство у групі F. Вони вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу. У Туреччини 3 очки, а Чехія та Грузія ділять третє-четверте місце, у них по 1 балу.

У завершальному турі Туреччина зіграє проти Чехії, а на Грузію чекає поєдинок з Португалією.

Євро-2024

Група F. 2-й тур

22 червня

Туреччина – Португалія 0:3

Голи: Сілва, 21, Акайдин, 28 (авт.), Фернандеш, 56

Як Україна грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня в Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

Україна набрала 3 очки та вийшла на друге місце у групі E. Словаччина з 3 пунктами опустилася на третю позицію. Лідирує Румунія, яка також має 3 бали. Бельгія поки не здобула жодного очка та 22 червня у 2-му турі зустрінеться з румунами.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Гра відбудеться 26 червня о 19:00.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.