"Потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів": тренер "Зальцбурга" зробив заяву перед матчем з "Динамо"
Головний тренер австрійського "Зальцбурга" Пеп Лейндерс поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо"
Про це повідомляє офіційний сайт "Зальцбурга".
За словами Пепа Лейндерса, його команда пишається тим, що досягла раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ.
"Я неодноразово говорив - потрібно заслужити право грати в ЛЧ. Ми хочемо знову наполегливо працювати, коли гратимемо з "Динамо", і знову покажемо хороший футбол. Це дійсно важкий період з великою кількістю матчів за короткий проміжок часу. Нам потрібно якомога більше свіжих гравців, хлопці, які виходять з лави запасних, повинні бути не просто замінами, а й змінювати гру. Наразі нам це добре вдавалося", - сказав головний тренер австрійців.
Перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Зальцбург" пройде у вівторок, 20 серпня. Початок - 22:00.
- 13 серпня "Динамо" перемогло "Рейнджерс" 2:0 (перший матч - 1:1). Австрійський "Зальцбург" у третьому колі відбору ЛЧ здолав нідерландський "Твенте" (2:1, 3:3).
- Для потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів клубам потрібно також подолати раунд плей-офф турніру. До основної стадії ЛЧ від України напряму потрапив переможець УПЛ - "Шахтар".
- Київське "Динамо" та австрійський "Зальцбург" перенесли свої матчі, які були заплановані у вікенд між зустрічами команд у Лізі чемпіонів.
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