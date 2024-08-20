"Потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів": тренер "Зальцбурга" зробив заяву перед матчем з "Динамо"

Про це повідомляє офіційний сайт "Зальцбурга".

За словами Пепа Лейндерса, його команда пишається тим, що досягла раунду плей-офф кваліфікації ЛЧ.

"Я неодноразово говорив - потрібно заслужити право грати в ЛЧ. Ми хочемо знову наполегливо працювати, коли гратимемо з "Динамо", і знову покажемо хороший футбол. Це дійсно важкий період з великою кількістю матчів за короткий проміжок часу. Нам потрібно якомога більше свіжих гравців, хлопці, які виходять з лави запасних, повинні бути не просто замінами, а й змінювати гру. Наразі нам це добре вдавалося", - сказав головний тренер австрійців.

Перший матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Зальцбург" пройде у вівторок, 20 серпня. Початок - 22:00.