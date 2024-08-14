"Реал" - "Аталанта": де та коли дивитись матч за Суперкубок УЄФА

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч "Реал" - "Аталанта" відбудеться на стадіоні "Народови" у Варшаві й розпочнеться о 22:00 за київським часом. У минулому сезоні іспанці виграли Лігу чемпіонів, а італійці - Лігу Європи.

Букмекери впевнені, що "Реал" є фаворитом сьогоднішнього матчу. На перемогу іспанців дають коефіцієнт 1,57. В італійців фактично не вірять - 6,50.

Саме сьогодні Кіліан Мбаппе може дебютувати у складі "Реала". Вийти в основному складі мадридців має шанси український голкіпер Андрій Лунін.

Суперкубок УЄФА

14 серпня

"Реал" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія)

Варшава, стадіон "Народови"

Початок - 22:00

Пряма трансляція - Megogo