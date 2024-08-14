"Реал" - "Аталанта": де та коли дивитись матч за Суперкубок УЄФА
У середу, 14 серпня, відбудеться матч за Суперкубок УЄФА, у якому зустрінуться мадридський "Реал" та італійська "Аталанта"
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Матч "Реал" - "Аталанта" відбудеться на стадіоні "Народови" у Варшаві й розпочнеться о 22:00 за київським часом. У минулому сезоні іспанці виграли Лігу чемпіонів, а італійці - Лігу Європи.
Букмекери впевнені, що "Реал" є фаворитом сьогоднішнього матчу. На перемогу іспанців дають коефіцієнт 1,57. В італійців фактично не вірять - 6,50.
Саме сьогодні Кіліан Мбаппе може дебютувати у складі "Реала". Вийти в основному складі мадридців має шанси український голкіпер Андрій Лунін.
Суперкубок УЄФА
14 серпня
"Реал" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія)
Варшава, стадіон "Народови"
Початок - 22:00
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