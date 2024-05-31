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Головна Футбол "Реал" - "Боруссія": Анчелотті розсекретив, кому з воротарів довіриться у фіналі Ліги чемпіонів

"Реал" - "Боруссія": Анчелотті розсекретив, кому з воротарів довіриться у фіналі Ліги чемпіонів

31 травня, 2024 п'ятниця
20:38
Футбол Карло Анчелотті, Андрій Лунін, Реал

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті обрав голкіпера, якому довіриться у фіналі Ліги чемпіонів

Зміст

Про це повідомляє Madrid Xtra.

"Тібо Куртуа буде грати завтра. Лунін залишиться на лаві запасних", – сказав головний тренер Карло Анчелотті.

Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль". Він замінив в основному складі Тібо Куртуа, який майже весь сезон пропустив через травму.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі". 

  • Раніше ЗМІ написали, що Лунін через хворобу не поїде з командою на фінал Ліги чемпіонів.
  • 30 травня воротар "Реала" Андрій Лунін заявив, що не зіграє у фіналі ЛЧ.
Теги:
Спорт
Ліга чемпіонів
Реал
фінал
Боруссія Дортмунд
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
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