"Реал" - "Боруссія": Анчелотті розсекретив, кому з воротарів довіриться у фіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Madrid Xtra.

"Тібо Куртуа буде грати завтра. Лунін залишиться на лаві запасних", – сказав головний тренер Карло Анчелотті.

Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 31 матч, пропустив 32 голи та 12 ігор відстояв "на нуль". Він замінив в основному складі Тібо Куртуа, який майже весь сезон пропустив через травму.

Фінальний матч Ліги чемпіонів між "Реалом" та "Боруссією" відбудеться 1 червня у Лондоні на "Вемблі".