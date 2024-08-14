"Реал" переміг "Аталанту" та здобув Суперкубок УЄФА, Мбаппе забив у дебютній грі за мадридців
У середу, 14 серпня, у Варшаві мадридський "Реал" переграв "Аталанту" з Бергамо у матчі за Суперкубок УЄФА, в якому за іспанців дебютував Кіліан Мбаппе
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У Варшаві у грі за Суперкубок УЄФА зустрілися переможець Ліги чемпіонів "Реал" та "Аталанта", яка у минулому сезоні виграла Лігу Європи.
За мадридців у цій грі дебютував французький форвард Кіліан Мбаппе, який у міжсезоння перейшов до іспанського клубу з ПСЖ. Український голкіпер "Реалу" Андрій Лунін залишився у запасі "Реалу".
Мадридці вийшли вперед на 59-й хвилині - після проходу та прострілу Вінісіуса Жуніора ударом впритул м'яч відправив у ворота Федеріко Вальверде. На 68-й хвилині перевагу команди Карло Анчелотті збільшив Кіліан Мбаппе, який забив у першому ж матчі за "Реал".
"Реал" переміг "Аталанту" 2:0 та здобув Суперкубок УЄФА у шостий, рекордний, раз. В іспанської "Барселони" та італійського "Мілана" - по 5 титулів.
Суперкубок УЄФА
14 серпня
Варшава, Польща
"Реал" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія) 2:0
Голи: Вальверде, 59, Мбаппе, 68
"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 89), Мілітао, Рюдігер, Менді, Вальверде, Чуамені, Беллінгем (Себальос, 89), Родріго (Модріч, 76), Мбаппе (Діас, 83), Вінісіус (Гюлер, 88)
"Аталанта": Муссо, Джимсіті, Хієн (Палестра, 90), Колашинац (Баккер, 71), Дзаппакоста (Годфрі, 63), Де Роон, Едерсон, Руджері, Пашаліч (Маццоні, 90), Лукман, Де Кетеларе (Ретегі, 63)
Попередження: Беллінгем, 35, Вінісіус, 42 - Едерсон, 9, Джимсіті, 64
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