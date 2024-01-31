"Реал" підпише контракт з 17-річним українцем, він вже в Мадриді

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, 17-річний Ілля Волошин вже прилетів до Мадриду, щоб підписати контрактом із "Реалом" до 2026 року. Фінансові умови не розголошуються.

У цьому сезону український воротар провів 11 матчів за іспанський "Райо Махадаонду", з них вісім "на нуль".