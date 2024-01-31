"Реал" підпише контракт з 17-річним українцем, він вже в Мадриді
Український воротар Ілля Волошин найближчим часом стане гравцем мадридського "Реала"
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
За інформацією джерела, 17-річний Ілля Волошин вже прилетів до Мадриду, щоб підписати контрактом із "Реалом" до 2026 року. Фінансові умови не розголошуються.
У цьому сезону український воротар провів 11 матчів за іспанський "Райо Махадаонду", з них вісім "на нуль".
- Волошин є вихованцем ДЮСШ м. Новомосковськ, де він виступав з 2014 до 2019 року. Грав у молодіжній збірній України U-16.
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