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Ребров і надалі тренуватиме збірну України: йому висловили повну довіру

10 липня, 2024 середа
22:31
Футбол Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024

Українська асоціація футболу висловила повну підтримку й довіру головному тренеру збірної України з футболу Сергію Реброву та його тренерському штабу

Зміст

Про відповідне рішення повідомив сайт УАФ.

Під час засідання виконкому УАФ 10 липня одним з головних питань був розгляд виступів збірних команд. У цілому Виконком УАФ підтримав напрямок розвитку національної збірної. Після обговорення виступів збірної за пропозицією президента УАФ Андрія Шевченка було висловлено повну підтримку Сергію Реброву та його тренерському штабу. Цю пропозицію підтримали всі члени виконкому. 

Сергій Ребров подякував за довіру й наголосив, що вірить у потенціал команди.

Тепер збірна готуватиметься до виступів у Лізі націй, матчі якої розпочнуться вже у вересні, та кваліфікації до чемпіонату світу – 2026. 

"Перед стартом національної команди в Лізі націй ми проаналізуємо її виступи, а також виступи двох юнацьких і олімпійської збірної на засіданні комітету національних збірних", – зазначив президент УАФ Андрій Шевченко.

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти до плей-офф.

Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
УАФ
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