Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров не розраховує на лідера "Динамо" Андрія Ярмоленка і воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна у найближчих матчах
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим обрав 25 гравців, які готуватимуться до матчів відбору ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).
До збірної України повертається півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Малиновський. Водночас у команді Реброва немає місця для воротаря "Реала" Андрія Луніна та вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).
Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир).
Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія).
Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).
Резервний список: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва — "Динамо" Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва — "Шахтар" Донецьк), Євген Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Трент, Англія).
Відбір на ЧС-2026
Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.
9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла з Азербайджаном (1:1), який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.
У паралельній зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію (2:1). Завдяки цьому результату французи закріпили лідерство у турнірній таблиці, а Ісландія має відрив у 2 бали від України й Азербайджану, які ділять 3 і 4 місця.
Турнірна таблиця після 2-го туру
фото: УЄФА
Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.
