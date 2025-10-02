Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
Оновлено

Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України

Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
18:34
Футбол Андрій Ярмоленко, збірна України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров не розраховує на лідера "Динамо" Андрія Ярмоленка і воротаря мадридського "Реала" Андрія Луніна у найближчих матчах

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Тренерський штаб збірної України на чолі із Сергієм Ребровим обрав 25 гравців, які готуватимуться до матчів відбору ЧС-2026 проти Ісландії (10 жовтня) та Азербайджану (13 жовтня).

До збірної України повертається півзахисник італійського "Дженоа" Руслан Малиновський. Водночас у команді Реброва немає місця для воротаря "Реала" Андрія Луніна та вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Полісся" Житомир), Анатолій Трубін ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар" Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ Париж, Франція), Олександр Сваток ("Остін", США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — "Шахтар" Донецьк), Олександр Тимчик ("Динамо" Київ), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Богдан Михайличенко ("Полісся" Житомир).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Іван Калюжний ("Металіст 1925" Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі — "Динамо" Київ), Георгій Судаков ("Бенфіка" Лісабон, Португалія), Артем Бондаренко ("Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся" Житомир), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Олександр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Туреччина), Руслан Малиновський ("Дженоа" Генуя, Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Рома" Рим, Італія), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія).

Резервний список: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва — "Динамо" Київ), Олег Очеретько, Дмитро Криськів (обидва — "Шахтар" Донецьк), Євген Чеберко ("Коламбус Крю" США), Максим Таловєров ("Сток Сіті" Сток-он-Трент, Англія).

Відбір на ЧС-2026

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації у польському Вроцлаві  грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2. 

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграла з Азербайджаном (1:1), який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5.

У паралельній зустрічі 9 вересня Франція перемогла Ісландію (2:1). Завдяки цьому результату французи закріпили лідерство у турнірній таблиці, а Ісландія має відрив у 2 бали від України й Азербайджану, які ділять 3 і 4 місця.

Турнірна таблиця після 2-го туру

фото: УЄФА

Напряму до фінальної частини ЧС-2026 від Європи вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах. Чемпіонат світу з футболу відбудеться влітку 2026 року в Канаді, Мексиці та США.

