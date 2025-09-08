Ребров розповів про психологічний стан Судакова після удару РФ по будинку футболіста у Києві

Про це Ребров сказав на пресконференції перед відбірковим матчем проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу, повідомляє Українська асоціація футболу.

"На жаль, ми всі в такій ситуації. Коли я кажу гравцям, і це дуже важливо, концентруватися на грі, є розуміння, що у всіх є рідні в Україні, і вони на постійному зв'язку. Усі повертаються в Україну, моніторять новини. На жаль, зараз це трапилося з Георгієм. Раніше траплялося з іншими гравцями, коли рідні потрапляли до подібних ситуацій", - констатував Ребров.

Водночас тренер вважає, що це додасть футболістам мотивації.

"Ми розуміємо, за яку країну граємо, яких бійців представляємо тут, на міжнародній арені. Усе це додасть мотивації нашим гравцям, і завтра вони будуть більш умотивованими", - переконаний Ребров.

Влучання РФ у будинок Судакова

Російський безпілотник влучив у будинок Георгія Судакова в одному зі столичних житлових комплексів у ніч проти 7 вересня. У квартирі в той час була його вагітна дружина з дитиною та матір'ю. Вони не постраждали. Сам футболіст зараз перебуває у розташуванні збірної України. 31 серпня 22-річний півзахисник перейшов з "Шахтаря" до португальської "Бенфіки".

Кваліфікація ЧС-2026. Що відомо

Збірна України у відборі ЧС-2026 виступає у групі D. Команда Сергія Реброва стартувала у кваліфікації грою проти Франції 5 вересня і поступилась 0:2.

9 вересня у Баку наша національна збірна зіграє з Азербайджаном, який розпочав виступи у відборі з гостьової поразки від Ісландії - 0:5. Керувати командою у цій грі буде тренер молодіжної збірної Айхан Аббасов, який тимчасово замінив відправленого у відставку Фернанду Сантуша.