Ребров розсекретив, що відбувалось у роздягальні в перерві матчу Словаччина - Україна
Головний тренер збірної України Сергій Ребров зізнався, що відбувалось у роздягальні в перерві матчу проти Словаччини
Про це повідомляє "Трибуна".
За словами Сергія Реброва, під час перерви він не кричав на футболістів збірної України.
"Нам треба було відреагувати. У першому таймі, на жаль, ми не пресингували добре високо, щоб повернути м’яч. Змінили дещо в цьому компоненті. Думаю, додали в бажанні. Сказав гравцям: "Це наш шанс. Не треба перейматися через рахунок, повинні залишити максимум на полі". І вони справді зробили це", - йдеться у заяві головного тренера збірної України.
Як Україна грає на Євро-2024
Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.
21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти реабілітувались та здобули вольову перемогу над Словаччиною (1:2).
Після двох матчів Євро-2024 українські футболісти завоювали 3 бали. У Словаччини також 3 пункти. У паралельному матчі групи E зустрінуться Румунія (3 очки) та Бельгія (0), цей поєдинок стартує о 22:00 суботи.
У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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