Ребров знайшов виправдання невдачі збірної України на Євро-2024

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами Реброва, збірна України була однією з наймолодших за віком гравців на Євро-2024 та не змогла показати всього свого потенціалу.

"Я вважаю, що ми не показали там усього свого потенціалу. Наша команда - одна з наймолодших на цьому турнірі, у неї є велика перспектива. Зрозуміло, усі очікували іншого результату вже зараз. І ми самі — тренери, гравці — теж засмучені", - сказав Ребров.

Він висловив переконання, що після розгромної поразки у стартовому матчі від румунів, команда зробила правильні висновки.

"Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі з Румунією. Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією", - розповів Ребров.

Він також зауважив, що його тренерський штаб очолив збірну по ходу турніру, влітку 2023 року - першу гру кваліфікації Євро-2024 проти Англії у березні (0:2) українці проводили під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня.

"Зараз нам потрібно проаналізувати всі помилки й починати готуватися до осінніх матчів у Лізі націй. Ми повинні врахувати досвід, який отримали, та успішно розпочати перший для нашого тренерського штабу повноцінний робочий цикл на чолі збірної", - поділився планами Ребров.

Він підкреслив, що в умовах війни, важливо, що Україна представлена не лише на Євро-2024, а й у фінальних частинах ЧЄ U16 та U19.

"Я вважаю, що все ж найголовніше, що Україна представлена на всіх фінальних турнірах. Зараз це дуже важливо, адже в нас у країні триває війна", - пояснив Ребров, який також обіймати посаду віцепрезидента УАФ.

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.