Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол Ребров знайшов виправдання невдачі збірної України на Євро-2024

Ребров знайшов виправдання невдачі збірної України на Євро-2024

4 липня, 2024 четвер
19:47
Футбол Сергій Ребров

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав однією з причин невдачі на Євро-2024 молодість футболістів та зізнався, що розраховував на інший результат

Зміст

Про це повідомляє Українська асоціація футболу

За словами Реброва, збірна України була однією з наймолодших за віком гравців на Євро-2024 та не змогла показати всього свого потенціалу.  

"Я вважаю, що ми не показали там усього свого потенціалу. Наша команда - одна з наймолодших на цьому турнірі, у неї є велика перспектива. Зрозуміло, усі очікували іншого результату вже зараз. І ми самі — тренери, гравці — теж засмучені", - сказав Ребров. 

Він висловив переконання, що після розгромної поразки у стартовому матчі від румунів, команда зробила правильні висновки. 

"Вважаю, що після першого матчу в групі ми зробили правильні висновки. Але мені все ще важко пояснити, чому так сталося в грі з Румунією. Ми розібрали з гравцями той перший матч і вже в другому, зі Словаччиною, показали іншу мотивацію. Те саме стосується й поєдинку з Бельгією", - розповів Ребров. 

Він також зауважив, що його тренерський штаб очолив збірну по ходу турніру, влітку 2023 року - першу гру кваліфікації Євро-2024 проти Англії у березні (0:2) українці проводили під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня. 

"Зараз нам потрібно проаналізувати всі помилки й починати готуватися до осінніх матчів у Лізі націй. Ми повинні врахувати досвід, який отримали, та успішно розпочати перший для нашого тренерського штабу повноцінний робочий цикл на чолі збірної", - поділився планами Ребров. 

Він підкреслив, що в умовах війни, важливо, що Україна представлена не лише на Євро-2024, а й у фінальних частинах ЧЄ U16 та U19.  

"Я вважаю, що все ж найголовніше, що Україна представлена на всіх фінальних турнірах. Зараз це дуже важливо, адже в нас у країні триває війна", - пояснив Ребров, який також обіймати посаду віцепрезидента УАФ.  

Як Україна виступила на Євро-2024

Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією. 

У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.


 
Теги:
Спорт
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
Читайте також:
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
2 липня, 2024 вiвторок
Китайська космічна компанія випадково запустила ракету під час випробувань: апарат врізався в гору
прапор Білорусі
3 липня, 2024 середа
"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту
Маріуполь
3 липня, 2024 середа
Окупанти депортують завезених у Маріуполь мігрантів під Часів Яр, - Андрющенко
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.47
    Купівля 40.47
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
20:06
Ексклюзив
Окупанти
На Торецькому напрямку окупанти кидають у бій як гарматне мʼясо примусово мобілізованих з ТОТ України, - військовослужбовець 95-ї ОДШБр
20:06
OPINION
Орест Сохар
Чому у Франції режим національної катастрофи?
20:01
Укрзалізниця розповіла, в яких потягах встановлено кондиціонери та як вони працюють
19:58
Оновлено
Марта Костюк
Українські тенісистки Костюк та Світоліна вийшли до третього кола Вімблдону
19:49
Державна митна служба України
Планували поставити "потрібних людей" на керівні посади за $1,7 млн: НАБУ і САП запобігли корупційній схемі у Держмитслужбі
19:45
Аналітика
Дебати Трампа і Байдена
Чому після невдалих для Байдена дебатів з Трампом всі заговорили про його заміну на виборах. Пояснюємо
19:42
РФ обстріляла Новогродівську громаду на Донеччині: загинула жінка, серед поранених 4 дітей
19:29
Роберт Фіцо
У Словаччині замах на прем'єра Фіцо розслідуватимуть як теракт
19:16
Київрада затвердила порядок створення муралів у столиці
19:05
Андрій Шевченко
Шевченко заявив, що збірна України виконала одне із завдань на Євро-2024
19:02
путін - орбан
Орбан їде в Москву після візиту до Києва, - Радіо Свобода
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 862-го дня війни: вибухи у Севастополі та відкриття виставки "Скіфського золота" у Києві
19:00
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Відповідальність за неоновлення даних в ТЦК та СП: адвокатка Аніщенко пояснила, як діятиме процедура зі штрафами з 17 липня
18:56
на фото поліція на місці трагедії на Одещині, де загинув підліток
Намагався розібрати: на Одещині від вибуху невідомого предмета загинув підліток
18:46
Ілюстративне фото
У Херсоні та області окупанти з дронів поранили 3 цивільних
18:45
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: загинули 6 людей, кількість постраждалих зросла до 58
18:39
Морський порт Одеси
У першому півріччі українські порти на 68% збільшили перевалку вантажів
18:20
Ексклюзив
Армія Білорусі
Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України
18:20
Інфографіка
Stridsvagn 122
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
18:05
путін
Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
18:03
OPINION
Віктор Пушкар
Консенсус: китайський і український
17:58
фейк
"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
17:48
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
17:47
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
17:37
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 5 липня діятимуть цілодобово: деталі від Укренерго
17:33
Марін Ле Пен
Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
17:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін
17:29
РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
17:16
Брати Капранови
"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата
17:10
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
17:03
відключення електроенергії
Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
16:45
Виставка "Скарби Криму. Повернення"
"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
16:32
Алін Феррейра
У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка
16:27
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
16:17
Оновлено
Росія 3 липня атакувала газову інфраструктуру Полтавщини: загинула людина, є поранені
16:08
OPINION
Михайло Жернаков
Оновлена ВККС дуже сердобольна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV