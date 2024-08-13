"Рейнджерс" - "Динамо": букмекери оцінили шанси українців на вихід у плей-офф ЛЧ
У вівторок, 13 серпня, "Динамо" зустрічається у Глазго з шотландським "Рейнджерс" у повторному матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч між віцечемпіонами України та Шотландії відбудеться у Глазго та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Наживо його транслюватимуть телеканали "2+2" та "Динамо TV". Також гру можна буде переглянути наживо на каналі "Динамо Київ" у YouTube.
У першій грі у польському Любліні 6 серпня команди зіграли внічию 1:1. Переможець матчу "Рейнджерс" - "Динамо" у раунді плей-офф ЛЧ зустрінеться із сильнішим у парі "Зальцбург" - "Твенте", в якій у першій грі австрійці вдома перемогли нідерландців з рахунком 2:1.
Фото: Getty Images
Букмекери вважають, що у "Рейнджерса" більше шансів на прохід у плей-офф раунд ЛЧ. На такий результат дають коефіцієнт 1,70. У "Динамо" вірять менше - 2,23.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 3-й раунд. Повторний матч
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Динамо" (Україна)
13 серпня, Глазго, стадіон "Хемпден Парк"
Початок - 21:45
Пряма трансляція на телеканалах "2+2", "Динамо TV" та каналі "Динамо Київ" у YouTube
Фото: Getty Images
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