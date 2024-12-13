Рейтинг УЄФА: Кіпр і Швеція випередили Україну в таблиці коефіцієнтів

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на сайт УЄФА.

Цього тижня донецький "Шахтар" програв мюнхенській "Баварії" (1:5) у Лізі чемпіонів, а київське "Динамо" поступилось іспанському "Реал Сосьєдаду" (0:3) у Лізі Європи.

Загальна кількість балів України у рейтингу коефіцієнтів УЄФА - 23,400 - 23 місце. Цього тижня нашу країну обігнали Швеція і Кіпр. Позаду України - Угорщина - 22,500.

Якщо Україна закінчить цей сезон на 23-му місці, то у розіграші 2026/2027 матиме чотири квоти в єврокубках: одну — в ЛЧ (2--й кваліфікаційний раунд), одну — в ЛЄ (1-й кваліфікаційний раунд) та дві — в Лізі конференцій (2-й кваліфікаційний раунд).

Рейтинг коефіцієнтів УЄФА - 13 грудня 2024 року