"Шахтар" попри швидкий гол програв "Баварії" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч закінчився поразкою "Шахтаря" проти "Баварії" з рахунком 1:5.

Українська команда швидко вийшла вперед. На 5-й хвилині Олександр Зубков перехопив м'яч на правому фланзі в центрі поля, віддав діагональну передачу вперед на Кевіна, який обіграв захисника та обвідним ударом вразив кут воріт.

"Баварія" відповіла на 11-й хвилині, забив Кондрад Лаймер. А наприкінці першого тайму німці вийшли вперед, цього разу відзначився Томас Мюллер.

Переломний момент стався на 70-й хвилині. Мікаель Олісе реалізував пенальті, який призначили через фол Алаа Грама.

На 87-й хвилині Джамал Мусіала зробив рахунок 4:1. Вже у компенсований час Мікаель Олісе впевнено пройшов оборону "Шахтаря" та оформив дубль.

Томас Мюллер (праворуч). Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів

6-й тур

10 грудня

"Шахтар" (Україна) - "Баварія" (Німеччина) 1:5

Голи: Кевін, 5 - Лаймер, 11, Мюллер, 45, Олісе, 70 (пен.), 90+3, Мусіала, 87

Жовті картки: Криськів, 55, Траоре, 82 - Сане, 7, Горецка, 82

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Грам, Матвієнко, Бондаренко (Педрінью, 77), Марлон (Криськів, 46), Судаков, Зубков (Невертон, 83), Сікан (Траоре, 46), Кевін (Егіналду, 77).

"Баварія": Перец, Лаймер (Азну, 88), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 88), Геррейру (Бое, 65), Кімміх, Горецка, Олісе, Мусіала, Сане (Тель, 65), Мюллер (Ібрагімович, 88).

Микола Матвієнко. Фото: Getty Images

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". Проте у 5-му турі чемпіони України втратили шанс розвинути успіх та в меншості не втримали перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5).

Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-те місце.

Також "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунду та французького "Бреста".

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.