Роналду встановив шалене досягнення на Євро-2024
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив новий рекорд на чемпіонатах Європи з футболу
Про це повідомляє "Трибуна".
Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі Португалії на матч Євро-2024 проти Чехії. Для португальського форварда це вже 6-й чемпіонат Європи в його карʼєрі.
Відтепер Роналду одноосібний рекордсмен за кількістю зіграних ЧЄ. Раніше футболіст ділив лідерство з іспанцем Ікером Касільясом, який зіграв на п’яти Євро.
Першим ЧЄ для гравця Роналду стало домашнє Євро-2004. Відтоді він провів 26 матчів на чемпіонатах Європи - це також рекорд.
- Нещодавно Кріштіану Роналду зробив дубль за "Аль-Наср" в останньому матчі сезону та побив рекорд результативності у чемпіонаті Саудівської Аравії. Португалець також встановив новий рекорд за кількістю зіграних матчів на найвищому рівні.
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