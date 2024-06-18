Роналду встановив шалене досягнення на Євро-2024

Про це повідомляє "Трибуна".

Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі Португалії на матч Євро-2024 проти Чехії. Для португальського форварда це вже 6-й чемпіонат Європи в його карʼєрі.

Відтепер Роналду одноосібний рекордсмен за кількістю зіграних ЧЄ. Раніше футболіст ділив лідерство з іспанцем Ікером Касільясом, який зіграв на п’яти Євро.

Першим ЧЄ для гравця Роналду стало домашнє Євро-2004. Відтоді він провів 26 матчів на чемпіонатах Європи - це також рекорд.