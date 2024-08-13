Ротань залишив посаду тренера олімпійської збірної України з футболу

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У Ротаня та його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ, який діяв з грудня 2018 року, коли фахівець очолив молодіжну збірну України U21. Під його керівництвом команда вийшла до півфіналу Євро-2023 та вперше в історії здобула путівку на Олімпіаду.

Проте закордонні та українські клуби відмовилися відпустити на Ігри у Парижі найсильніших футболістів, через що команда виступала в далекому від оптимального складі. Вона зазнала поразок від Іраку (1:2) та Аргентини (0:2), перемогла Марокко (2:1) та не змогла вийти на олімпійському турнірі з групи.

Також Ротань в ролі тимчасового виконувача обов'язків головного тренера очолював національну збірну України на старті відбіркового турніру Євро-2024. Він вивів українців на перший матч проти Англії (0:2).

Разом з Русланом Ротанем команду залишили його асистенти - Василь Кардаш, Олександр Мелащенко, Віталій Рева, Сергій Кравченко, Олексій Чистяков, Євген Баришніков та Євген Гресь.

Молодіжну збірну України U21 наразі очолює іспанець Унаї Мельгоса.