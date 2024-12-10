"Шахтар" - "Баварія": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України в Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря". Проте у 5-му турі чемпіони України втратили шанс розвинути успіх та в меншості не втримали перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

Команда Маріно Пушича має 4 очка та займає в загальній турнірній таблиці 26-те місце. "Баварія" з 9 пунктами йде 13-ю.

За підсумками основного раунду 8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.