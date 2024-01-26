"Шахтар" купив футболіста молодіжної збірної Бразилії, - інсайдер
Півзахисник бразильського "Васку да Гама" Марлон Гомес продовжить кар’єру в донецькому "Шахтарі"
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, "Шахтар" і "Васку да Гама" домовились про трансфер Марлона Гомеса за 12 млн євро, ще 4 млн прописані як бонуси. Все узгоджено, перехід на етапі підписання документів.
20-річний Марлон Гомес провів усю професійну кар’єру у "Васку да Гама". На рахунку півзахисника 5 голів та 4 асисти у 54 матчах. Може зіграти на будь-якій позиції у центрі поля.
Гомес вважається бразильським талантом. Викликався у молодіжні збірні Бразилії U-16, U-18, U-20 і U-23.
Transfermarkt оцінює Гомеса у 6 млн євро.
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