"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на FlashScore.

Матч "Шахтар" - "Легія", хоч і буде номінально домашнім для української команди, пройде у Кракові на Міському стадіоні ім. Хенрика Раймана. Початок о 19:45 за київським часом.

Букмекери вважають українців фаворитами, на перемогу "Шахтаря" дають коефіцієнт 1,75. Можливість нічиї оцінюють у 4,20. Виграш поляків у 4,30.

У 1-му турі ЛК "Шахтар" переграв шотландський "Абердін" (3:2), а "Легія" поступилась турецькому "Самсунспору" (0:1).

Ліга конференцій

2-й тур

23 жовтня

"Шахтар" (Україна) - "Легія" (Польща)

Краків, Міський стадіон ім. Хенрика Раймана

Початок - 19:45

Трансляція - Megogo