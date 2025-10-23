"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
У четвер, 23 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти варшавської "Легії" у 2-му турі Ліги конференцій
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на FlashScore.
Матч "Шахтар" - "Легія", хоч і буде номінально домашнім для української команди, пройде у Кракові на Міському стадіоні ім. Хенрика Раймана. Початок о 19:45 за київським часом.
Букмекери вважають українців фаворитами, на перемогу "Шахтаря" дають коефіцієнт 1,75. Можливість нічиї оцінюють у 4,20. Виграш поляків у 4,30.
У 1-му турі ЛК "Шахтар" переграв шотландський "Абердін" (3:2), а "Легія" поступилась турецькому "Самсунспору" (0:1).
Ліга конференцій
2-й тур
23 жовтня
"Шахтар" (Україна) - "Легія" (Польща)
Краків, Міський стадіон ім. Хенрика Раймана
Початок - 19:45
Трансляція - Megogo
