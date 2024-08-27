"Шахтар" мав заселитись у Кривому Розі в готелі, який зруйнували росіяни. У клубі заявили, що продовжують готуватись до поїздки
У донецькому "Шахтарі" відреагували на обстріл Кривого Рогу, де російські терористи зруйнували черговий цивільний обʼєкт - готель
Про це генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін повідомив у коментарі "Трибуні".
"Шахтар" співчуває і висловлює слова підтримки сімʼям загиблих. Руйнуючи наші міста, РФ вкотре показала своє справжнє обличчя країни терориста. Щодо нашого матчу з "Кривбасом". Звичайно, відреагували всі емоційно, але це наші реалії. Жахливо, що люди живуть у таких умовах щодня. Маємо бути сильними, треба рухатися далі", - йдеться у заяві Палкіна.
У готелі, який зруйнували росіяни, цього тижня мала заселитись команда донецького "Шахтаря", яка у неділю зіграє з місцевим "Кривбасом".
"Наша присутність у місті – це підтримка вболівальників, тому, попри новини, готуємося до матчу і до поїздки в Кривий Ріг. Керуємося регламентом та інформацією від УПЛ, УАФ та інших органів, які ухвалюють рішення щодо проведення матчів", - сказав гендиректор "Шахтаря".
Представники "Кривбасу" додали, що "Шахтар" вже знайшов новий готель для проживання перед матчем.
- Увечері 26 серпня Росія запустила ударні дрони та рекети по території України: у Кривому Розі окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- 28 серпня у Кривому Розі оголошують днем жалоби.
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