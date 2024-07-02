"Шахтар" обрав країну, місто і стадіон, де гратиме домашні матчі у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Через війну в Україні не можна проводити матчі єврокубків. Тому наші клуби змушені виступати закордоном.

"Шахтар" підписав угоду з німецьким "Шальке", якому належить "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Саме на цьому стадіоні пройдуть усі домашні матчі українців у Лізі чемпіонів.