"Шахтар" обрав країну, місто і стадіон, де гратиме домашні матчі у Лізі чемпіонів
Донецький "Шахтар" проводитиме домашні матчі Ліги чемпіонів у німецькому Гельзенкірхені
Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".
Через війну в Україні не можна проводити матчі єврокубків. Тому наші клуби змушені виступати закордоном.
"Шахтар" підписав угоду з німецьким "Шальке", якому належить "Фельтінс-Арена" в Гельзенкірхені. Саме на цьому стадіоні пройдуть усі домашні матчі українців у Лізі чемпіонів.
- Кваліфікаційні матчі єврокубків київське "Динамо" гратиме в Польщі. Перший матч на цьому стадіоні "Динамо" зіграє 23 або 24 липня. Кияни прийматимуть сербський "Партизан" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.
- "Шахтар" стартує в ЛЧ вже восени. Донеччани вийшли у турнір напряму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.98
- EUR Купівля 43.44Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе