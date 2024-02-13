"Шахтар" оцінив футболіста збірної України у 150 млн євро, - підтвердження інсайдера

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Новий контракт Георгія Судакова з чемпіонами України розрахований до 31 грудня 2028 року. За інформацією Романо, у літнє трансферне вікно почне діяти клаусула за українця у 150 млн євро.

Італійські ЗМІ повідомляли, що у купівлі півзахисника, серед інших, зацікавлений туринський "Ювентус". 19 січня генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що клуб відхилив пропозицію про продаж хавбека за 40 млн євро. Водночас він не уточнив, від кого вона надійшла.

Фабріціо Романо підтвердив, що "Шахтар" відхилив декілька пропозицій у 35-40 млн євро

Хто такий Георгій Судаков

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Шахтар" 18 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

21-річний українець посідає другу позицію в рейтингу найдорожчих гравців донецького клубу за версією Transfermarkt, який оцінює його у 18 млн євро. Найдорожчим вважають захисника "Шахтаря" Миколу Матвієнка - 20 млн євро.

На рахунку Судакова 12 матчів та 1 гол за збірну України.