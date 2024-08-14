"Шахтар" відмовився платити 25-30 млн євро за 19-річного бразильця
У донецькому "Шахтарі" вважають, що 25-30 млн євро це занадто велика ціна за вінгера "Корінтіанса" Веслі
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
За інформацією джерела, у "Корінтіансі" були готові продати "Шахтарю" лівого вінгера Веслі. Бразильці хотіли отримати 25-30 млн євро, проте український клуб вирішив, що це занадто великі вимоги за цього футболіста. У результаті "гірники" відмовились від ідеї трансферу
На рахунку Веслі 44 матчі, 5 голів і 4 асисти у минулому сезоні. 19-річний футболіст грає на позиції лівого вінгера, також може вийти праворуч і на позиції відтягнутого нападника.
Transfermarkt оцінює бразильця у 10 млн євро.
- 13 серпня повідомлялось, що "Шахтар" запропонував за Веслі 16 млн євро.
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