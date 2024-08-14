"Шахтар" відмовився платити 25-30 млн євро за 19-річного бразильця

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, у "Корінтіансі" були готові продати "Шахтарю" лівого вінгера Веслі. Бразильці хотіли отримати 25-30 млн євро, проте український клуб вирішив, що це занадто великі вимоги за цього футболіста. У результаті "гірники" відмовились від ідеї трансферу

На рахунку Веслі 44 матчі, 5 голів і 4 асисти у минулому сезоні. 19-річний футболіст грає на позиції лівого вінгера, також може вийти праворуч і на позиції відтягнутого нападника.

Transfermarkt оцінює бразильця у 10 млн євро.