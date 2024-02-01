Шевченко пояснив, чому відмовився відновити тренерську кар'єру

Про це Шевченко розповів у інтерв'ю Бомбардиру.

За його словами, з 2022 року він отримав чимало пропозицій про продовження тренерської кар'єри, однак відхилив їх через повномасштабне вторгнення РФ.

"Було багато пропозицій. Але для мене не було іншого рішення, я не розглядав їх, бо знав, що я можу бути потрібним. Для мене дуже важливо, бо маю сім'ю тут, я виріс в Україні. Україна для мене дуже багато важить", - сказав Шевченко.

Він додав, що наразі взагалі не думає про можливість у майбутньому знову працювати тренером.

"Я навіть не розглядаю це, зараз у мене є робота, я маю її робити. Я тільки почав", - пояснив Шевченко.

Що відомо про Андрія Шевченка

Андрій Шевченко - володар "Золотого м’яча"-2004, Герой України, нагороджений відзнакою "Національна легенда України". В кар'єрі гравця виступав за "Динамо", англійський "Челсі" та італійський "Мілан", з яким виграв Лігу чемпіонів у 2003 році. У 2006 році став чвертьфіналістом чемпіонату світу зі збірною України.

Як тренер почав кар'єру в збірній Україні. У 2016 увійшов до штабу головного тренера Михайла Фоменка. Після провального виступу збірної на Євро-2016 очолив команду. Під його керівництвом Україна вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи - 2020. На турнірі збірна досягла найбільшого успіху на Євро - вийшла до чвертьфіналу. 1 серпня 2021 року заявив про завершення роботи тренером збірної України.

7 листопада 2021 року оголосили про призначення Шевченка головним тренером італійського "Дженоа" 15 листопада він здобув першу перемогу на чолі нового клубу. 15 січня 2022 року Шевченка звільнили з "Дженоа". Під його керівництвом команда виграла лише один кубковий матч, 7 матчів програла, тричі - зіграла внічию

17 листопада 2022 року був обраний віцепрезидентом НОК України, але вже наступного дня написав заяву про вихід зі складу цієї організації. Причиною цього рішення було обрання проросійських депутатів Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса до складу НОК. У підсумку ці два депутати написали заяви на вихід з НОКу. 26 вересня 2023 року призначений радником президента України.

26 січня 2024 року Андрія Шевченка обрали новим президентом Української асоціації футболу.