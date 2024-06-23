Швейцарія на останніх хвилинах втратила перемогу над Німеччиною на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Швейцарія - Німеччина, який проходив у Франкфурті, ледь не закінчився сенсаційною перемогою номінальних гостей з рахунком 1:0.

Перший гол на 28-й хвилині забив 23-річний швейцарець Дан Ндоє, який вдало відреагував на передачу Ремо Фройлера.

Німці врятувались від поразки на 92-й хвилині. Ніклас Фюллькруг відгукнувся на простріл від Давіда Раума та влучним ударом зробив рахунок 1:1.

Німеччина з 7 очками фінішувала першою у групі A Євро-2024. Швейцарці завоювали 5 пунктів та вийшли в 1/8 фіналу з другого місця.

Євро-2024

Група A. 3-й тур

23 червня

Швейцарія – Німеччина 1:1

Голи: Ндоє, 28 - Фюллькруг, 90+2

Як збірна України грає на Євро-2024

Збірна України невдало розпочала виступи на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Сергія Реброва 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії та програла з рахунком 0:3.

21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1.

У завершальному матчі групового раунду Євро-2024 збірна України зіграє проти Бельгії. Поєдинок відбудеться 26 червня. Початок о 19:00. У паралельній зустрічі гратиме Румунія і Словаччина.

Усі команди групи E після 2-х турів мають по 3 бали. Проте за різницею забитих-пропущених голів наша національна команда займає останню позицію.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.