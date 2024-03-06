Сина Шевченка викликали в молодіжну збірну України

Про це повідомляє "Трибуна."

"Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні", – заявив Крістіан Шевченко.

Склад юнацької збірної України на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 U-19

Воротарі: Владислав Кравець ("Шахтар" Донецьк), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1" Дніпро).

Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі — "Динамо" Київ), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — "Шахтар" Донецьк), Іван Єрмачков ("Вупперталь", Німеччина), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Німеччина).

Півзахисники: Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо" Київ), Віктор Цуканов ("Шахтар" Донецьк), Максим Мельниченко ("Дніпро-1" Дніпро), Геннадій Синчук ("Металіст" Харків), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1" Дніпро), Михайло Дубровний ("Гент", Бельгія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).

За підсумками жеребкування еліт-раунду, українська команда потрапила до групи 7. Збірна зіграє із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Господарем мінітурніру буде Північна Македонія, поєдинки квартету проходитимуть 20—26 березня в Скоп’є.