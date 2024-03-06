Сина Шевченка викликали в молодіжну збірну України
Нападник молодіжної команди англійського "Вотфорда" Крістіан Шевченко відреагував на свій виклик у збірну України U-19
Про це повідомляє "Трибуна."
"Звичайно, бути викликаним у збірну України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні", – заявив Крістіан Шевченко.
Склад юнацької збірної України на поєдинки еліт-раунду кваліфікації Євро-2024 U-19
Воротарі: Владислав Кравець ("Шахтар" Донецьк), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1" Дніпро).
Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі — "Динамо" Київ), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — "Шахтар" Донецьк), Іван Єрмачков ("Вупперталь", Німеччина), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Німеччина).
Півзахисники: Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо" Київ), Віктор Цуканов ("Шахтар" Донецьк), Максим Мельниченко ("Дніпро-1" Дніпро), Геннадій Синчук ("Металіст" Харків), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина).
Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо" Київ), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1" Дніпро), Михайло Дубровний ("Гент", Бельгія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).
За підсумками жеребкування еліт-раунду, українська команда потрапила до групи 7. Збірна зіграє із командами Швейцарії, Північної Македонії та Латвії. Господарем мінітурніру буде Північна Македонія, поєдинки квартету проходитимуть 20—26 березня в Скоп’є.
- 28 лютого повідомлялось, що гол Крістіана Шевченка допоміг "Вотфорду" перемогти "Бернлі" у півфіналі юнацького Кубка ліги професійного розвитку.
- 3 березня стало відомо, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що його син Крістіан мріє грати за збірну України.
- 4 березня 17-річний Крістіан Шевченко, який грає за "Вортфорд", отримав український паспорт. Тепер син Андрія Шевченка може виступати за юнацькі збірні України.
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