Словенія та Сербія зіграли внічию на Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч у Мюнхені завершився тим, що серби врятували внічию в останні хвилини матчу. Словенія відкрила рахунок в середині другого тайму - гол забив Корнічнік. За Сербію забив Йович.

Сьогодні, 20 червня, о 19:00 зіграють другий матч цієї групи у другому турі - зустрінуться Англія та Данія. У Словенії два очки після двох матчів, у сербів - один бал і останнє місце в групі