Словенія та Сербія зіграли внічию на Євро-2024
У 2-му турі групового раунду Євро-2024 збірна Словенії зіграли внічию Сербії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч у Мюнхені завершився тим, що серби врятували внічию в останні хвилини матчу. Словенія відкрила рахунок в середині другого тайму - гол забив Корнічнік. За Сербію забив Йович.
Сьогодні, 20 червня, о 19:00 зіграють другий матч цієї групи у другому турі - зустрінуться Англія та Данія. У Словенії два очки після двох матчів, у сербів - один бал і останнє місце в групі
Євро-2024
Група С
2-й тур
20 червня
Словенія - Сербія 1:1
Голи: Корнічнік, 69 - Йович 90+5.
Як збірна України грає на Євро-2024
Україна розпочала виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені з поразки від Румунії - 0:3. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.
До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.
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