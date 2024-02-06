Стало відомо, чи Довбик відновиться від травми до матчу з "Реалом"
Український футболіст "Жирони" Артем Довбик зможе відновитися від травми та зіграти проти "Реала" у матчі лідерів чемпіонату Іспанії
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією іспанського видання, травма коліна у форварда виявилася не настільки серйозною, як вважалося раніше. Очікується, що Довбик зможе повернутися до тренувань найближчими днями та зіграє проти "Реала"у Мадриді 10 лютого.
Як Довбик та "Жирона" виступають у Ла Лізі
Перед цією грою столичний клуб має 57 очок та займає перше місце. Каталонці з 55 пунктами йдуть другими.
Українець через ушкодження пропустив гру "Жирони" проти "Реал Сосьєдада", яка 3 лютого закінчилася нульовою нічиєю.
Загалом 26-річний Артем Довбик зіграв у нинішньому сезоні зіграв у Ла Лізі 24 матча, забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе