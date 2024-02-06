Стало відомо, чи Довбик відновиться від травми до матчу з "Реалом"

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією іспанського видання, травма коліна у форварда виявилася не настільки серйозною, як вважалося раніше. Очікується, що Довбик зможе повернутися до тренувань найближчими днями та зіграє проти "Реала"у Мадриді 10 лютого.

Як Довбик та "Жирона" виступають у Ла Лізі

Перед цією грою столичний клуб має 57 очок та займає перше місце. Каталонці з 55 пунктами йдуть другими.

Українець через ушкодження пропустив гру "Жирони" проти "Реал Сосьєдада", яка 3 лютого закінчилася нульовою нічиєю.

Загалом 26-річний Артем Довбик зіграв у нинішньому сезоні зіграв у Ла Лізі 24 матча, забив 14 голів та віддав 8 результативних передач.