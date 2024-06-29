Стартує 1/8 фіналу Євро-2024: розклад матчів 29 червня
У суботу, 29 червня, стартує 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024 відбувається з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Усі матчі транслює медіасервіс Megogo. Також частина поєдинків, зокрема матч-відкриття, ігри збірної України, всі чвертьфінали, півфінали та фінал будуть доступні на регіональних каналах "Суспільного" у мережі T2.
Євро-2024
1/8 фіналу
29 червня
19:00. Швейцарія — Італія (Берлін)
22:00. Німеччина – Данія (Кельн)
Як Україна виступила на Євро-2024
Збірна України невдало стартувала на ЧЄ та 17 червня у Мюнхені провалила матч проти Румунії і програла його з рахунком 0:3. 21 червня, у 2-му турі Євро-2024, українські футболісти здобули вольову перемогу над Словаччиною - 2:1. 26 червня у 3-му турі Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У підсумковій турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 очка. Проте через найгіршу різницю забитих та пропущених мʼячів збірна України фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф.
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