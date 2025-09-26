Триразовий переможець ЛЧ у складі "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
Іспанський футболіст Серхіо Бускетс, який тричі вигравав Лігу чемпіонів з "Барселоною" та ставав чемпіоном світу та Європи, оголосив про завершення кар'єри
Про це Бускетс повідомив у instagram.
"Дякую всім і футболу за стільки всього. Ти завжди будеш частиною цієї прекрасної історії", - написав 37-річний півзахисник, який виступає за "Інтер Маямі" зі США разом з двома іншими легендами "Барселони" - Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом.
За каталонців Бускетс виступав з 2008 року, тричі виграв з ними Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу, став дев'ятиразовим переможцем Ла Ліги. У 2023 році опорний хавбек перейшов до "Інтер Маямі", контракт з яким спливає у січні 2026 року.
За збірну Іспанії Серхіо Бускетс зіграв 143 матчі, забив 2 голи та став у її складі чемпіоном світу - 2010 й переможцем Євро-2012.
- 15 вересня про завершення кар'єри оголосив інший переможець чемпіонату світу, який виступав за "Барселону" - француз Самюель Умтіті.
