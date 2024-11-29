"Це мій дім": Мессі заявив, що збирається повернутись до Барселони

Слова Мессі цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Моє життя – це життя в Барселоні, це мій дім. Навіть після того, як ми поїхали, думка про повернення завжди залишалася в наших головах. Я відчуваю себе каталонцем, я дуже сумую за Барселоною. Ми маємо намір повернутися і жити там, тому що це наш дім", – заявив Мессі.

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36-річний Ліонель Мессі у 2003 - 2021 роках грав за іспанську "Барселону", після чого два сезони провів у французькому ПСЖ. Він є восьмиразовим володарем "Золотого м'яча".

З літа 2023 року Мессі виступає в США за "Інтер Маямі", контракт з яким розрахований до кінця грудня 2025 року.